В Ульяновске продают долю в «Теремке над Волгой»

На рынке недвижимости Ульяновска выставлена на продажу доля в знаменитом деревянном особняке на волжском косогоре — доме архитектора Огонь-Догановского («Теремок над Волгой»). За 5 млн рублей покупателю предлагают стать совладельцем объекта культурного наследия 1895 года постройки. Эксперты называют лот «покупкой для альтруистов».Что продаётсяОсобняк на спуске Халтурина в советские годы разделили между жильцами, сейчас площади распределены между частными лицами и муниципалитетом. Продавец — Александр Ходяшев, выставивший 35/200 от общей площади здания (32 кв. м на втором этаже). Вместе с долей покупатель получает права на 4 сотки земли в центре города. По словам собственников, объект пригоден для проживания: есть газ и электричество, вода идёт через соседей, канализации нет. В 2022 году склон укрепили и смонтировали дренаж. Независимая оценка определила стоимость доли в 6,8–7,2 млн рублей, но из-за срочности цену снизили до 5 млн.Бизнес на экскурсиях«Теремок» функционирует и как частное культурное пространство: здесь проводят экскурсии, фотосессии и киносъёмки. Часть доходов позиционируется как благотворительные взносы на содержание памятника — недавно за счёт привлечённых средств удалось частично перекрыть кровлю (около 500 тыс. рублей). Покупателю доли предлагают войти в этот историко-туристический бизнес как партнёру.Мнение экспертовРиелторы оценивают перспективы сделки скептически из-за юридических ограничений статуса ОКН и невозможности коммерциализировать землю в заповедной зоне.— Покупатель должен быть абсолютно бескорыстным человеком, готовым к тому, что вложения не принесут отдачи, — считает директор агентства «Domatoot» Светлана Пономарева. — Доходы от туристов не покроют затраты на реставрацию 130-летнего здания. Это история для обеспеченного ценителя старины.Бизнесмен Эдуард Шабалин, владеющий несколькими ОКН в регионе, называет проект юридически тупиковым:— Земля и коммерческая площадь сейчас практически ничего не стоят. Любое строительство придётся согласовывать со всеми совладельцами, которые, скорее всего, будут против. Реставрация обойдётся минимум в 12–14 млн рублей, а здание в предразрушенном состоянии. Когда у исторического здания много владельцев — это мёртвая история. Продаваемые 32 метра не позволят новому владельцу ни на что повлиять, но наложат огромную юридическую ответственность. Ни о каких пяти миллионах речи быть не может.Дополнительный минус — транспортная труднодоступность: выезд ведёт на загруженную восьмёрку, а пешая доступность до школ и детсадов затруднена рельефом.