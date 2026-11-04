В Ульяновске следователи-криминалисты провели занятие с кадетами

Общество 04.11.2026 10:23

В Ульяновске сотрудники отдела криминалистики следственного управления СК России по Ульяновской области провели познавательное занятие для кадет 8 и 9 классов гимназии № 79 и Губернаторского лицея № 100.В ходе встречи следователи-криминалисты рассказали учащимся о предмете криминалистики, её целях и задачах, а также об основных понятиях, которыми оперирует эта наука. Кадеты узнали о специфике работы следователя-криминалиста и смогли увидеть криминалистическую технику, применяемую при проведении следственных действий.Особый интерес вызвал рассказ сотрудников о случаях из собственной практики — живые примеры из работы спровоцировали оживлённую дискуссию. Подобные мероприятия расширяют представления кадет о деятельности следственных органов, помогают им осознанно подойти к выбору профессии и определиться с будущим профессиональным путём.В завершение занятия кадеты задали множество вопросов и поблагодарили следователей-криминалистов за содержательную и увлекательную встречу.