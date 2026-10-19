В Ульяновске сохранят продажу алкоголя у новых соцобъектов

Администрация Ульяновска отреагировала на жалобы бизнеса, звучавшие больше года. Из-за постановления №333 о минимальном расстоянии от точек продажи спиртного до соцобъектов несколько магазинов и ресторанов уже лишились лицензий, еще десятки — под угрозой.Проблему летом 2025 года озвучил бизнесмен Эдуард Шабалин. Федеральный центр передал регионам право определять минимальное расстояние от соцобъектов до алкомаркетов. В Ульяновске норматив составляет от 100 до 25 метров. Последствия бизнес ощутил через несколько лет: при переоформлении лицензий министерство экономики начало массово отказывать, так как рядом с заведениями за время их работы открылись стоматологии, медцентры, детские центры.Примеры заведений под угрозой: ресторан «Хмели-Картвели» (Дворцовая, 9), отель «Рэдиссон» (Гончарова, 25), ресторан «Мируки» (Минаева, 15), ресторан «Пещера» (Гончарова, 17), ресторан «Обломов» (Спасская, 19/9). При выдаче образовательных или медицинских лицензий соседство с алкогольной точкой не проверяется.15 октября завершились общественные обсуждения изменений в постановление. Для новых точек требования сохраняются, но для заведений с действующей лицензией, рядом с которыми появился соцобъект, минимальное расстояние сократят до 5 метров. Также уточняется, как измерять расстояние: входом считается дверь непосредственно в помещение, где торгуют алкоголем.Новые нормы разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса. Среди пострадавших не только общепит: ресторан «Россия» (работает с 1917 года) лишился лицензии после открытия медцентра «Мед Профи», магазин «Гулливер» на Нариманова, 24 — после открытия школы раннего развития. Еще 11 магазинов «Гулливер» могут лишиться лицензий. В мэрии подчеркивают: простое уменьшение расстояния для всех привело бы к росту числа рюмочных рядом с детскими учреждениями.