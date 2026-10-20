В Ульяновске в хозяйствах нашли нарушения ветеринарных норм

В ходе мониторинга ветеринарной и пищевой безопасности на предприятиях Ульяновской области надзорное ведомство зафиксировало ряд серьёзных недочётов. По данным на 20 октября 2026 года, в регионе было проведено 34 обязательных профилактических визита, причём 31 из них — с использованием мобильного приложения «Инспектор».Проверки охватили 2 объекта общественного питания, 19 молокосборных пунктов и 13 хозяйств, специализирующихся на содержании и разведении сельскохозяйственных животных. В ходе инспекций специалисты отметили неудовлетворительное состояние ограждений и отсутствие дезинфекционных барьеров на въездных территориях. Помимо этого, выявлены случаи оборота продукции с нарушением принципа прослеживаемости: пищевые товары производились из сырья животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, а сырое молоко закупалось у населения без подтверждения его безопасности.Так, 8 октября в хозяйстве индивидуального предпринимателя в Радищевском районе, где занимаются разведением крупного рогатого скота, территория оказалась неогороженной, а на въезде отсутствовал дезинфекционный барьер. Это создаёт реальные риски заноса и распространения заразных заболеваний.По результатам 28 проверок с выявленными нарушениями были выданы предписания. Четыре субъекта, не исполнившие требования в установленный срок, привлечены к административной ответственности по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 124 тысячи рублей.