В Ульяновске в поликлинике №2 из-за ремонта временно не работает флюорограф

Медицина 04.11.2026 08:31

С 5 ноября 2026 года в поликлинике № 2 Государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени В.А. Егорова» в Ульяновске временно приостановлено проведение флюорографии. Причиной стали ремонтные работы.Обследование можно пройти в поликлинике № 1, расположенной по адресу: Московское шоссе, 92. Приём ведётся с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Администрация медицинского учреждения приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует заранее планировать посещение флюорографического кабинета.