В Ульяновске за пять лет установили пять физкультурных комплексов открытого типа

Общество 04.11.2026 09:51

На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска глава города Александр Егорович Болдакин поручил управлению спорта продолжить в 2027 году создание многофункциональных площадок для развития массового спорта.«Спортивные объекты востребованы и у профессионалов, и у жителей — здесь проходят школьные уроки физкультуры. В этом году два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа установили на стадионах школы №7 и в селе Карлинское, монтаж завершён. В следующем году оборудование появится на территории спорткомплекса "Орион". Так мы выполняем задачу президента Владимира Путина по приобщению жителей к здоровому образу жизни», — подчеркнул градоначальник.По словам начальника управления физкультуры и спорта Евгения Демешко, комплекс включает площадку с разметкой для футбола, баскетбола и волейбола, ограждение с воротами и стойками, волейбольную стойку с сеткой, воркаут-зону, трибуны на 25 мест и тренажёры «Жим от груди» и «Жим ногами».«Особенность объектов — многофункциональность и цифровые технологии: по QR-кодам доступны онлайн-тренировки, инструкции и персональные рекомендации. Часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал Демешко.Подобные площадки открыли в 2022 году на улице Гоголя, 30, в 2023-м — на территории спортшколы олимпийского резерва №6, в 2025-м — у гимназии №79. В следующем году на стадионе «Старт» заменят покрытие и приведут площадки к современным стандартам за счёт привлечённых средств, сообщили в городской администрации.