В Ульяновской области 99,7% жилого фонда обеспечено теплом

Ульяновская область почти завершила подготовку к отопительному сезону: теплом обеспечены 99,7% жилых домов. Ход отопительного сезона обсудили 19 октября на заседании штаба по комплексному развитию региона, которое провёл губернатор Алексей Русских.«Отопительный сезон идёт в штатном режиме: тепло подаётся практически во все социальные учреждения и жилые дома, — отметил глава региона. — Важно, чтобы профильные службы не снижали темпов и держали ситуацию под контролем, особенно в периоды пиковых нагрузок и похолоданий».Исполняющий обязанности министра ЖКХ и строительства Алексей Тюркин сообщил: отопление есть во всех школах, колледжах, учреждениях соцзащиты, детских садах, объектах культуры и спорта, а также в 694 из 697 объектов здравоохранения. На текущей неделе тепло подадут на станцию переливания крови в Ульяновске и в фельдшерско-акушерские пункты посёлков Сельдь и Станция Якушка.Комиссии проверили 31 теплоснабжающую организацию и три компании — собственников тепловых сетей; 21 из них уже подтвердила готовность. На случай нештатных ситуаций подготовлены 2150 резервных источников электроснабжения (в том числе 584 передвижных), три мобильные блочно-модульные котельные и 253 аварийно-восстановительные бригады, проведены тренировки.К зиме подготовлены 1120 котельных, 1215 км тепловых сетей, 1138 км водопроводов, 15 852 км газовых и 3619 км электрических сетей. В 15 муниципалитетах, отапливаемых твёрдым топливом, запасы дров созданы на 100%, угля — на 90%. Общая техническая готовность региона составляет 99,5%; в Ульяновске завершается ремонт изоляции трубопроводов, кровли и межпанельных швов.