В Ульяновской области хотят ввести пятилетний запрет на продажу вейпов

Депутаты Ульяновской области 19 октября единогласно проголосовали за полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них в регионе. По данным «КП», ограничение будет действовать в экспериментальном режиме пять лет — с 1 марта 2027 года до весны 2032-го. Окончательное утверждение документа запланировано на следующее заседание.Инициатива стала возможной благодаря новому федеральному закону, вступающему в силу 1 октября 2026 года и дающему регионам право самостоятельно регулировать продажу такой продукции. Авторы законопроекта объясняют запрет заботой о здоровье населения, особенно о защите детей и подростков. Через пять лет власти проанализируют результаты эксперимента и решат, продлевать его или закрепить на постоянной основе.При разработке документа парламентарии опирались на исследования Роспотребнадзора: в паре от электронных устройств выявлен 31 опасное вещество, что подтверждает вред вейпов и риск серьёзных заболеваний.