В Ульяновской области отменили форум «Волга-Янцзы»

Проведение масштабного международного молодежного форума «Волга–Янцзы», который планировалось организовать в Ульяновской области, официально отложено до следующего года. Решение о переносе было принято по взаимному согласию между полномочным представительством президента и китайской стороной. Об этом сообщили в комитете Законодательного собрания региона по социальной политике.В связи с отменой мероприятия Министерство молодежного развития Ульяновской области высвободило бюджетные средства в размере 8,7 млн рублей. На запрос депутатов о дальнейшей судьбе этих средств представители власти ответили, что деньги будут направлены правительством области на «непрограммные нужды».Исполняющая обязанности министра финансов Наталья Брюханова уточнила, что высвободившиеся средства перераспределят для выполнения финансовых обязательств перед чиновниками. Причина — предстоящая отставка правительства региона в связи с переизбранием главы области, что предусмотрено законодательством. Накопленная экономия от молодежного форума позволит обеспечить все положенные по закону выплаты сотрудникам при завершении трудовых отношений и их последующем возобновлении. Соответствующие изменения еще предстоит утвердить на общем заседании Законодательного собрания.