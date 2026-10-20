В Ульяновской области отменят бесплатное обучение для студентов-архитекторов

Правительство Ульяновской области внесло в Заксобрание законопроект об отмене регионального закона о привлечении кадров в градостроительство и архитектуру. Аудит профильного министерства показал неэффективность запущенной в 2020 году программы целевых выплат на обучение студентов.По пояснительной записке, на программу в 2024–2028 годах планировалось направить около 1,9 млн рублей: регион оплачивал обучение, а студенты обязывались отработать в органах местного самоуправления. На практике мера обернулась судебными исками и не принесла муниципалитетам специалистов.В 2024 году из 6 студентов дипломы получили двое: один устроился в администрацию, со второго взыскали 250 тысяч рублей через суд. В 2025 году из 4 участников трое были отчислены, а единственный выпускник отказался от службы и добровольно вернул 509 тысяч рублей. За два года при чистых затратах свыше 1 млн рублей трудоустроен всего один человек.В 2026 году последний студент был отчислен, а расходы в 293 тысячи рублей аннулированы. Новые договоры признаны нецелесообразными.Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу и согласован с Общественной палатой, Минфином, Минюстом и прокуратурой области без замечаний.