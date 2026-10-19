В Ульяновской области с начала года отремонтировали 30 школ

В Ульяновской области к 15 октября капитально отремонтировали 30 школ и 2 учреждения СПО по нацпроекту «Молодёжь и дети». До конца года работы завершат ещё в 6 школах и 5 зданиях 4 учреждений СПО.Итоги нацпроектов за 9 месяцев 2026 года обсудили 16 октября на заседании Совета по реформам, которое провёл Губернатор Алексей Русских.За два года число обновлённых объектов должно достигнуть 63: 49 школ, 8 зданий 5 учреждений СПО, 2 молодёжных центра, ресурсный центр добровольчества и 3 доброцентра.С 2025 года благоустроили 163 общественные и дворовые территории, до конца 2026 года приведут в порядок ещё 31 общественное пространство (всего на год запланировано 72). По программе «Мой двор» обновили 398 дворов, ещё 41 благоустроят до конца года. До нормативного состояния довели 72 участка дорог и 15 мостов; работы ещё на 16 участках и 6 мостах завершат в 2026 году.В 2027 году планируют капитально отремонтировать 17 школ и 4 здания 3 учреждений СПО; подрядчиков для 15 школ и 2 зданий уже выбрали. Алексей Русских поручил до конца 2026 года заключить контракты на объекты 2027 года под личный контроль кураторов, а также применять накопленный опыт капремонта при строительстве ФАПов, ремонте учреждений здравоохранения, дорожных работах и благоустройстве.Участники заседания рассмотрели отставания по нацпроектам и обсудили выполнение годовых задач.