В Ульяновской области в июле 2027 года подорожает питьевая вода

В Вешкаймском районе Ульяновской области на 2026–2027 годы утверждены новые тарифы на питьевую воду. Цена кубометра зависит от населённого пункта, очередное повышение — с 1 июля 2027 года, в отдельных поселениях стоимость достигнет 66,72 рубля.Тарифы установлены для МУП «Водоканал Вешкаймского района» и действуют для населения и других потребителей централизованного холодного водоснабжения.Максимальная цена — в рабочем посёлке Вешкайма: с 19 октября 2026 года до 30 июня 2027 года — 60,99 рубля за кубометр, с 1 июля — 66,72 рубля (рост на 5,73 рубля, около 9,4%). Для семьи с расходом 10 кубометров в месяц плата вырастет на 57,30 рубля.В селе Вешкайма тариф ниже: 27,17 рубля до конца июня 2027 года и 29,72 рубля с июля. Для посёлка Залесный и сёл Озёрки, Красный Бор, Ховрино, Белый Ключ и Бекетовка — 36,11 и 39,50 рубля соответственно. Для Каргинского, Стемасского и Ермоловского поселений и села Старое Погорелово — 43,01 и 47,05 рубля.Во всех группах рост составляет около 9,4%. Наибольший разрыв — между рабочим посёлком и селом Вешкайма: после июля разница составит 37 рублей за кубометр.Для предприятия также определены показатели надёжности: 0,21 перерыва на километр сети в год, удельный расход электроэнергии — 2,06 кВт·ч на кубометр, плановые потери воды — на нулевом уровне.Тарифы действуют до 31 декабря 2027 года, первое применение — с 19 октября 2026 года.