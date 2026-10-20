В Ульяновскую область доставили 27 тысяч упаковок льготных лекарств

За последнюю неделю на региональный аптечный склад поступило свыше 27 тысяч упаковок лекарственных препаратов, предназначенных для льготных категорий граждан.Большую часть этой партии — 20 тысяч упаковок — составил Аторвастатин, препарат для контроля уровня холестерина. Указанный объём будет использован для исполнения обязательств перед федеральными льготополучателями.Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Ульяновской области, помимо этого на склад доставлено 7 тысяч упаковок медикаментов для терапии сахарного диабета и заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также средства для паллиативной помощи. В настоящее время логистическая служба Госаптеки уже приступила к комплектованию партий: проводится сортировка и распределение препаратов согласно заявкам аптечных пунктов.В соответствии с утверждённым графиком развоза все поступившие медикаменты в ближайшее время будут направлены в государственные аптеки региона. По вопросам наличия льготных лекарств пациенты могут обратиться на горячую линию Госаптеки по номеру 8 (8422) 340-003.