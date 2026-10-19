В Заволжье спецтехникой расчистили от листвы сквер Менделеева

В Заволжском сквере имени Менделеева в Ульяновске коммунальные службы привели в порядок пешеходные дорожки, задействовав спецтехнику. Для уборки задействовали трактор с навесным щёточным оборудованием. В процессе вращения щётка качественно очищает асфальт не только от пыли и мелкого сора, но и от опавших листьев.Подобный метод особенно востребован в разгар листопада. Листва накапливается на тротуарах буквально каждый день, и справиться с такими объёмами вручную было бы значительно труднее. Использование техники позволяет быстро приводить в порядок протяжённые участки пешеходных зон, сохраняя чистоту и комфорт для жителей города.