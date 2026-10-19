Вакцинацию от гриппа прошли свыше 131 тысячи жителей Ульяновской области

В пресс-службе регионального Минздрава напомнили, что вакцина — самый надежный способ защитить организм в сезон простуд. В Ульяновскую область уже поступило более 213 тысяч доз препаратов для взрослых и детей: «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления, записавшись на прием к терапевту или педиатру. Для удобства жителей мобильные бригады проводят вакцинацию на предприятиях и в отдаленных селах региона. Детей прививают от гриппа в детских садах и школах.