Зачем руководители «Росатома» и ФМБА приезжали в Димитровград

Общество 09.11.2026 05:41

6 ноября Димитровград посетили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.Главная цель визита — понять, как продвигаются ключевые проекты НИИАР.Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв осмотрел ход строительства многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР). Общая площадь застройки — 14 гектаров, на участке планируется разместить 53 объекта. Уже выполнен большой объём строительных работ, ведётся монтаж основного и вспомогательного технологического оборудования.«Сегодня мы ещё не знаем ответы на все вопросы, связанные с замыканием цикла, многократным обращением ядерного топлива, материаловедением в новой энергетической системе. И решить эти вопросы без МБИР нельзя. Ничего подобного по широте технологий и качеству исследовательских программ в мире нет и не планируется. Поэтому к проекту проявляют интерес многие страны», — подчеркнул Алексей Лихачёв.Руководитель «Росатома» встретился с молодыми специалистами института. Обсудили модернизацию исследовательской базы и роль молодёжи в развитии атомной энергетики России. Отдельно поговорили о работе Совета молодёжи НИИАР.Затем Алексей Лихачёв и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова обсудили ключевые направления сотрудничества с НИИАР, в том числе развитие производства радиоизотопов и радиофармацевтических препаратов медицинского назначения, а также перспективы реализации совместных научных и производственных проектов.НИИАР уже много лет является стратегическим партнёром Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в создании отечественных радиофармацевтических лечебных препаратов. Отдельное внимание стороны уделили совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия предприятий атомной отрасли.Димитровградский онкоцентр — один из трёх центров в мире, где собраны все современные методы медицинской радиологии. Здесь работают протонный центр, отделения ядерной медицины и радионуклидной терапии, а совместно с НИИАР налажен полный цикл производства отечественных радиофармпрепаратов.«Сегодня в Центре проходят лечение жители из всех регионов России абсолютно бесплатно. Только в Протонном центре мы лечим уже более 1000 пациентов в год», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.Высокие гости пообщались и с учениками нового медицинского класса Лицея ядерных технологий. Профильный класс начал работу в этом году. Профориентацию ведут совместно с центром медицинской радиологии и онкологии ФМБА России.Губернатор Алексей Русских с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым обсудили дальнейшее сотрудничество по развитию Димитровграда.