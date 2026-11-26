Общество 26.11.2026 07:05

Вы когда-нибудь задумывались, сколько камер снимает вас по дороге на работу? Кто и как смотрит за ульяновцами, помогает ли это ловить преступников и во сколько обходится бюджету.Вся эта система слежения, назовём её так, называется «Безопасный город», и её начали внедрять в регионе более 10 лет назад. По сути, это региональная цифровая экосистема, объединяющая видеонаблюдение, видеоаналитику и службы экстренного реагирования для профилактики правонарушений и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Вас снимают!В этой системе свыше 15 тысяч камер по всей области.«Только в Ульяновске в местах массового пребывания людей задействовано более 8 тысяч камер», — сообщили в городском Управлении муниципальной безопасности.Около тысячи камер оснащены функциями распознавания лиц и государственных регистрационных знаков автомобилей. Система также умеет фиксировать скопления людей и проникновение в запрещённые зоны, автоматически отправляя сигнал оператору.«Удалённый доступ к видеопотокам и архивам в режиме реального времени имеют дежурные службы УМВД, МЧС и ФСБ по Ульяновской области, — прокомментировали в облправительстве. — В городе работает единая сеть из тысяч камер обзорного наблюдения, часть из которых направлена на дворы и подъезды. Доступ к ним закрыт для обычных граждан: записи выдаются только по запросу правоохранительных органов или через официальное обращение при фиксации происшествия».«Во многих дворах и на домах в Ульяновске установлены камеры видеонаблюдения, но они принадлежат разным системам с разными правилами доступа, — рассказали в ульяновской УК. — Операторы устанавливают камеры на подъездах, парковках и детских площадках. Жильцы подключённых домов могут смотреть трансляцию и скачивать записи из архива (обычно за последние 3–7 дней) через мобильное приложение провайдера».В новых жилых комплексах и домах с активными ТСЖ застройщики или управляющие компании устанавливают собственные системы наблюдения. Доступ к архиву выдаётся жильцам по заявке через председателя ТСЖ или диспетчерскую УК.За преступником по видеоА как обстоят дела с раскрываемостью преступлений? Или это только в кино сыщики по камерам находят преступников?«С помощью камер видеонаблюдения полиция и СК регулярно раскрывают как бытовые хищения, так и тяжкие преступления — от магазинных и дворовых краж до мошенничества и нападений на улицах», — прокомментировали в УМВД.В Ульяновске по записям задерживали похитителей продуктов и товаров, а также раскрывали схемы хищений товаров сотрудниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. К примеру, на этой неделе в Заволжском районе 34-летняя женщина зашла в торговое помещение, взяла куртку (стоимость более 5 тыс. руб.) померить, переоделась в примерочной и незаметно прошла мимо кассы, не оплатив. Полицейские по камерам установили ее личность и задержали. Записи с уличных камер «Безопасного города» помогают оперативникам отслеживать маршруты курьеров телефонных мошенников и соучастников крупных афер (в том числе по делам о хищениях в особо крупном размере в Ульяновске и Димитровграде).Камеры на подъездах и частных домах фиксируют кражи велосипедов, автозапчастей, порчу машин, а также попытки скрыть следы преступления (вплоть до случаев, когда злоумышленники срывали и уносили саму уличную камеру, но их лица уже успевали попасть в архив).А деньги есть?Но всю эту систему нужно содержать. Проще говоря, финансировать.На следующий год на работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» заложено более 200 млн рублей.«Финансовое обеспечение госпрограмм — это инвестиции в стабильность нашего региона, в безопасность каждого жителя Ульяновской области, — говорит председатель профильного комитета ЗСО Алексей Кошаев. — Особое внимание мы также уделили системе оповещения гражданской обороны».Заместитель председателя правительства Ульяновской области, министр Геннадий Неробеев сообщил, что замена системы оповещения необходима.«Проектно-сметная документация уже есть, она интегрирована и прошла обсуждение в МЧС России. В течение 2027 года мы должны её переустановить. Поэтому обновление необходимо в любом случае. Сейчас система оповещения работает, но в усечённом виде».…Так безопаснее ли стало? Впрочем, спорить о том, нужны ли камеры, уже поздно — они часть городской инфраструктуры, как освещение или дороги. Другой вопрос: насколько эффективно расходуются деньги и успевает ли система обновляться. Пока, судя по комментариям чиновников, обновление системы оповещения — вопрос решённый, а вот с камерами ясности меньше. Остаётся надеяться, что «Безопасный город» будет не только «следить», но и действительно делать Ульяновск безопаснее — не в сериале, а в жизни.