ЖКХ 26.11.2026 08:09

В Ульяновской области при формировании бюджета на 2027 год выявили существенный дефицит финансирования коммунальных предприятий. По оценке депутатов Заксобрания, трём ключевым организациям отрасли дополнительно необходимо 1,475 млрд рублей. Вопрос рассматривался 24 ноября на заседании профильного комитета.Наибольшая потребность — у ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», обеспечивающего теплоснабжение и горячее водоснабжение муниципалитетов: не хватает 850 млн рублей. Ещё 600 млн требуется «Ульяновскому областному водоканалу», 25 млн — Фонду модернизации ЖКК, выполняющему функции регионального оператора капремонта многоквартирных домов.Выяснилось, что первоначальные параметры финансирования отрасли на 2027 год почти на 7% ниже показателей прошлого года. Председатель комитета по жилищной политике, ЖКХ и энергетике Денис Седов отметил, что снижение — начальный этап, далее предусмотрены дополнительные источники, и объём средств должен вырасти.Парламентарии настаивают на финансовой поддержке системообразующих коммунальных организаций и предлагают изыскать средства в ходе исполнения бюджета-2027. При этом источники покрытия потребности в 1,475 млрд рублей и сроки выделения ассигнований пока не определены. По итогам заседания комитет рекомендовал Заксобранию принять параметры финансирования профильных госпрограмм в бюджете на 2027–2029 годы с учётом высказанных замечаний.