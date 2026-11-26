Власть 26.11.2026 07:06

24 ноября губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл в Москве рабочую встречу с вице-премьером РФ Андреем Никитиным. Обсуждалась поддержка региональных проектов по развитию транспортной системы.При содействии Росавиации и Минтранса РФ в аэропорту имени Николая Карамзина завершён капремонт перрона: число стоянок для воздушных судов увеличено до 12. Ремонт повысил безопасность и создал условия для роста числа рейсов и пассажиров: усилено асфальтобетонное покрытие, обустроены водосточно-дренажная сеть и новое освещение, обновлена разметка для движения самолётов и спецтранспорта. За 2025 год аэропорт обслужил около 634 тыс. пассажиров.На встрече также обсуждалось сотрудничество по развитию речной инфраструктуры и речного транспорта. Ульяновская область обладает логистическим потенциалом: за 2025 год по воде перевезено более 2,1 млн тонн грузов — в несколько раз больше, чем годом ранее.Регион помогает экспортёрам выходить на новые рынки, прежде всего сельхозпроизводителям. Развивается логистический проект «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив», включённый в международный транспортный коридор «Север — Юг». За навигацию 2025 года из Ульяновска в Иран отправлено 15 сухогрузов с фуражным зерном. Сейчас регион работает над инвестпроектом по созданию портового логистического комплекса.