Деньги 26.11.2026 08:09

Ульяновские предприниматели могут привлечь льготное финансирование на развитие и текущую деятельность. Соответствующие займы предоставляет региональный Фонд финансирования промышленности и предпринимательства — решение принято по инициативе губернатора Алексея Юрьевича Русских и областного правительства.Местные компании и индивидуальные предприниматели вправе рассчитывать на микрозаймы в диапазоне от 100 тыс. до 5 млн рублей. Процентная ставка составляет от 6% до 15% годовых, а срок кредитования варьируется от 6 до 24 месяцев.Полученные средства можно направить как на пополнение оборотных средств (закупку сырья, выплату заработной платы, приобретение франшизы), так и на инвестиционные цели — покупку оборудования, коммерческого транспорта, недвижимости либо внесение первого взноса по лизингу.В регионе действует широкий спектр мер поддержки бизнеса. Власти намеренно создают комфортные условия для предпринимательской деятельности, так как именно частная инициатива выступает ключевым драйвером экономического роста территории.