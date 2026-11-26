ЖКХ 26.11.2026 08:10

В 2027 году в Ульяновской области запланирован капитальный ремонт систем теплоснабжения — работы пройдут в Ульяновске и рабочем посёлке Старая Майна. Кроме того, региональный бюджет компенсирует часть недополученных доходов предприятия, отвечающего за теплоснабжение муниципалитетов. Планы рассмотрели 24 ноября депутаты комитета по жилищной политике, ЖКХ и энергетике Заксобрания региона.В Старой Майне обновят сети, идущие от Центральной котельной № 2, — это включено в программу модернизации коммунальной инфраструктуры на следующий год. По Ульяновску конкретные участки в опубликованных материалах не уточняются.Отдельная статья расходов — 150 млн рублей для ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области». Средства предназначены для возмещения недополученных доходов при предоставлении тепловой энергии и выделяются отдельно от расходов на капремонт. На обеспечение деятельности ОГКП «Агентство стратегического консалтинга» предусмотрено 24,1 млн рублей — организация работает в сфере газоснабжения и газификации.Адресный перечень ремонта теплосетей в Ульяновске, график работ в Старой Майне и конкретные мероприятия по газификации пока не опубликованы.