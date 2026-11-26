Общество 26.11.2026 07:19

Мобильный оператор продолжает развивать инфраструктуру в черте Ульяновска. За последние месяцы новые базовые станции компании заработали в южной части города, обеспечив надежным сигналом 4G* сразу несколько крупных СНТ, расположенных здесь.Речь идет о следующих садовых товариществах: «Белый ключ-1», «Белый ключ-2», «Плодовое», «Прогресс», «Рассвет», «Рябинка», «Солнышко», «Яблонька» и «Яблонька-2».Теперь жители этих СНТ, а также приезжающие дачники могут пользоваться цифровыми сервисами. С быстрым 4G удобно общаться с близкими в мессенджерах и социальных сетях, созваниваться по видеосвязи, заказывать товары на маркетплейсах, искать информацию в интернете, учиться удаленно.«Сегодня Ульяновск активно застраивается: возводятся новые жилые дома и появляются целые спальные кварталы, расширяется частный сектор. Для того чтобы доступ к сети 4G был повсеместным и устойчивым, мы постоянно развиваем нашу сеть – запускаем дополнительное телеком-оборудование и модернизируем уже функционирующее. Благодаря такой планомерной работе наши клиенты получают надежный и качественный сервис как в центре, так и в черте города», – добавляет директор Ульяновского отделения Билайна Рудольф Бауман.Параллельно оператор увеличивает охват сетью LTE** и в отдаленных районах Ульяновской области. Например, недавно инженеры компании построили еще одну станцию связи в старинном селе Большое Нагаткино в Цильнинском районе. Это позволило не только в целом улучшить параметры сети, но и расширить ее емкость, чтобы 4G оставался стабильным даже при высоких нагрузках.Благодаря этому сельчане получили возможность еще комфортнее пользоваться цифровыми сервисами со смартфона: смотреть видеоконтент в потоковом режиме, загружать даже тяжелые файлы за пару секунд, отправлять разом десятки фотографий и многое другое.*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи;**LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие (англ.)