Общество 26.11.2026 07:07

В Ульяновской области продлили льготные налоговые ставки для IT-компаний и социальных предприятий — поправки приняты 25 ноября. Для IT-организаций ставка 1% сохранится до конца 2029 года, для социального бизнеса послабления предусмотрены на 2027 год.Изменения внесены в региональный закон о ставках при УСН. Компаниям, разрабатывающим ПО и работающим с базами данных и информационными ресурсами (ОКВЭД 62 и 63.11.1), продлили ставку 1% при объекте «доходы» до 31 декабря 2029 года, а при схеме «доходы минус расходы» в 2027 году для них будет действовать ставка 8%. По оценке парламентариев, это позволит IT-компаниям направлять больше средств на развитие, модернизацию, расширение штата и повышение зарплат.Социальные предприниматели в 2027 году смогут применять ставку 1% по доходам и 10% по схеме «доходы минус расходы». Сейчас в региональном реестре около 40 таких субъектов МСП — они оказывают социальные услуги, поддерживают людей с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи, занимаются дополнительным образованием детей, организацией досуга и трудоустройством граждан в сложной ситуации.Депутаты приняли и другие изменения. Для собственников административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание при расчёте льготы по налогу на имущество в 2027 году будет применяться коэффициент 1,225 — мера касается объектов, кадастровая стоимость которых с 1 января 2025 года выросла на 15% и более. ИП на патентной системе проиндексируют потенциально возможный годовой доход на 49% из-за роста страховых взносов с 2022 года; право уменьшать стоимость патента за счёт взносов сохранится — до 100% без наёмных работников и до 50% с сотрудниками.