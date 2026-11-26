Общество 26.11.2026 07:06

В Ульяновской области на замену лифтов в многоквартирных домах в 2027 году заложено 100 млн рублей. Расходы вошли в проект регионального бюджета, который 24 ноября рассмотрели депутаты комитета Заксобрания по жилищной политике, ЖКХ и энергетике.Обновление лифтов станет одним из направлений финансирования ЖКХ на следующий год. Отдельно предусмотрена поддержка регионального оператора капремонта: Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области получит из казны 193,5 млн рублей.Таким образом, в бюджете обозначены два направления по обслуживанию и обновлению многоквартирного фонда: замена лифтов (самостоятельная статья расходов) и финансирование деятельности регоператора капремонта.В материалах заседания не уточняется, сколько лифтов планируется заменить, не приведён перечень домов и не указано распределение средств между Ульяновском, Димитровградом и другими муниципалитетами. Суммы относятся к планам на 2027 год; сроки начала работ, порядок выбора подрядчиков и график установки оборудования не сообщаются.