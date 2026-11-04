27% ульяновцев планируют работать после выхода на пенсию

Общество 04.11.2026 08:18

Согласно результатам опроса SuperJob, проведённого с 23 по 27 октября, в Ульяновске 27% респондентов планируют после выхода на пенсию продолжить трудовую деятельность или подрабатывать, рассматривая этот заработок как основной источник дохода. Ещё столько же участников опроса рассчитывают преимущественно на государственную пенсию.На личные сбережения полагаются 16% опрошенных, на средства негосударственных пенсионных фондов — 5%. Ещё 5% выбрали иные варианты, а на финансовую поддержку детей надеется лишь 1%.Женщины чаще мужчин выражают намерение продолжать работать, тогда как мужчины чаще рассчитывают на собственные накопления. Среди респондентов младше 35 лет 27% планируют жить на сбережения. В возрастной группе от 35 до 45 лет 32% делают ставку на работу или подработку, а среди участников старше 45 лет столько же рассчитывают на государственную пенсию.Респонденты с высшим образованием чаще ориентируются на заработок и накопления по сравнению с выпускниками колледжей и техникумов.