5 ноября ульяновцам пообещали мокрый снег с дождем и гололедицу при +3

Погода 05.11.2026 05:22

В дневные часы 5 ноября в Ульяновске ожидается облачная погода. Пройдут осадки: преимущественно небольшие, местами умеренные дожди, возможен мокрый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха составит от 0 до +3 °C. На дорогах не исключена гололедица.В ночное время в регионе сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западного направления не стихнет, его скорость составит 5–10 м/с. Столбики термометров опустятся до отметок −4…+1 °C. Гололедица на дорогах сохранится.