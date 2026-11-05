Аэропорт Ульяновска признали лучшим среди небольших аэропортов России

Общество 05.11.2026 06:18

Ульяновский аэропорт вошёл в число лидеров среди малых воздушных гаваней по условиям для пассажиров с детьми. Минтранс России совместно с «Аэрофлотом», Общественной палатой РФ и Общественным советом при Минтрансе впервые по единой методике оценил 58 аэропортов страны — от Калининграда до Владивостока — по 47 критериям, включая комнаты матери и ребёнка, игровые зоны, детские коляски и специальные семейные сервисы.Среди крупнейших аэропортов (свыше 10 млн пассажиров в год) лидирует Шереметьево (45 критериев), далее — Сочи (40) и Пулково (36). В категории от 1 до 10 млн пассажиров первое место у Хабаровска (44 критерия), второе-третье разделили Уфа и Южно-Сахалинск (по 41). Среди аэропортов до 1 млн пассажиров лучшими стали Ульяновск и Улан-Удэ (по 43 критерия), третьим — Петропавловск-Камчатский (39).Глава Минтранса Дмитрий Ядров отметил, что результаты исследования помогут выявить работающие решения и сформировать единые требования к обслуживанию пассажиров с детьми.