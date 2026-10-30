Александр Болдакин готовит Ульяновск к зиме по новым правилам

ЖКХ 30.10.2026 09:45

С конца сентября дорожные службы Ульяновска готовятся к зимнему содержанию улиц. Несмотря на прогнозы о тёплой и малоснежной зиме, власти настраиваются на интенсивную работу: перестраивают логистику уборки и закупают тысячи тонн современных реагентов, чтобы избежать транспортного коллапса и весенней грязи.Техника и масштаб работ«Дорремстрою» предстоит обслуживать 1151,8 км дорог, 345 км тротуаров, 740 остановок, 915 переходов и 22 моста. В наличии 187 единиц спецтехники — больше, чем в Пензе (136), Саранске (~115) и Чебоксарах (100). Это обусловлено большей протяжённостью дорог и разделением города Волгой: правобережная группировка (136 машин) и левобережная (51) не могут оперативно подменять друг друга. К концу октября переоборудовано 67% парка, полностью подготовку завершат к концу ноября. Вся техника оснащена ГЛОНАСС/GPS-мониторингом. Область дополнительно подготовила 349 единиц техники для региональных трасс.— Необходимо обеспечить исправность спецтехники и неснижаемый запас противогололёдных материалов. Также в этом году удалось пополнить автопарк спецтехники в Ульяновске. Такое обновление нужно продолжить, — подчеркнул Алексей Русских.Новая логистикаГород разделён на 9 механизированных колонн, закреплённых за районами (Ленинский — 3, остальные — по 2). Оптимизация маршрутов сократила их протяжённость со 124 до 60 км.— Теперь одна колонна будет проходить 60 километров вместо прежних 124. Это означает, что за один рабочий день мы сможем пройти по улицам не один раз, а два, — пояснил руководитель МБУ «Дорремстрой» Эдуард Чумуркин.Пригородная зона впервые выделена в отдельную зону ответственности: для очистки внутрипоселковых дорог заключены договоры с 8 местными механизаторами на их тракторах, с 1 ноября они выйдут на усиление.Отказ от пескосоляной смесиУльяновск перенимает опыт Казани, Нижнего Новгорода и Пензы, минимизируя использование ПСС, которая весной превращала город в грязное месиво и забивала ливневки. Запас ПСС на экстренный случай сформирован (22 000 тонн), но ставка — на альтернативы:Техническая соль (галит): законтрактовано 3000 тонн с содержанием NaCl 98,4%. Растворяется через 15–20 минут, разрушает лёд за 60–90 минут, распределяется обычными КДМ. Для сравнения: Пенза закупила лишь 860 тонн.«Экосол»: на базах 1276 тонн, закупки продолжатся.— Мы избавляемся от необходимости весной очищать ливневки от пескосоляной смеси, задействуя для этого значительное количество техники в каждом районе. Кроме того, песок забивает ливневую канализацию. Это первый год, когда мы планируем реализовать эти изменения, и мы будем оценивать результаты, — прокомментировал глава администрации Александр Болдакин.— Сокращение использования пескосоляной смеси в пользу современных материалов поддерживаю там, где это обосновано: аналитика указывает на возможность уменьшения расходов на послезимнюю очистку и снижения засорения ливневой канализации песком. При этом оценивать необходимо полный цикл затрат — закупку, доставку, нормы расхода и последующую уборку, а имеющийся ресурс техники и кадров пока считаю недостаточным для устойчивого содержания большого города в периоды интенсивных снегопадов, — отметил депутат Городской Думы Марат Бакеев.Кадры и безопасностьПри штате 630 человек в «Дорремстрое» работают 469. Вакансии закрывают через СМИ и адресный объезд сёл для набора механизаторов. На ключевых артериях установлены знаки «Скользкая дорога», с 1 ноября на крутых склонах выставят бочки с ПСС. На областных трассах установят около 760 знаков, 13 тысяч щитов от перемётов и ограничат скорость до 70 км/ч на 16 аварийных участках. Заготовлено 79 тонн холодного асфальта для ямочного ремонта.— Те мероприятия по расширению полос, которые мы запланировали — у нас постоянно были проблемы, колейность и загруженность. Проезд из-за этого мешает нам большую технику поставить и вовремя всё убирать. Вот сейчас, пока погода нам позволяет, нужно оперативно завершить эти асфальтовые работы, — резюмировал глава администрации.Ситуацию мониторят 31 онлайн-камера на областных трассах и диспетчерская служба из 4 человек в Ульяновске. Руководство уверяет: перестройка логистики, усиленный контроль и ГЛОНАСС-мониторинг защитят город от транспортного коллапса.