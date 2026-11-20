ДТП 20.11.2026 09:12

В центре Ульяновска вчера вечером произошла авария: водитель «Лады Гранты» сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Пострадавший молодой человек был вынужден обратиться за медицинской помощью.Обстоятельства происшествияО дорожно-транспортном происшествии на улице Спасской сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент случился 19 ноября около половины седьмого вечера. Местом аварии стал участок рядом с домом № 1.Детали аварииСогласно предварительным данным ведомства, за рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 33-летний мужчина. Он допустил наезд на 29-летнего пешехода. Молодой человек в этот момент пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Последствия для пострадавшегоВ результате столкновения пешеход получил травмы. Как уточнили в Госавтоинспекции, молодому человеку потребовалась медицинская помощь — он обращался в медучреждение.