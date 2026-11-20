Происшествия 20.11.2026 07:26

В Новоульяновске неизвестные открутили колеса у новых евроконтейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Из-за этого техника не может забрать баки из дворов, и до ремонта мусор вывозиться не будет. Об этом сообщает местная администрация.Новый оператор установил около двухсот контейнеровНа текущей неделе на территорию Новоульяновска Ульяновской области зашел новый оператор по вывозу твердых коммунальных отходов. Была проведена масштабная работа: установили около двухсот новых евроконтейнеров на колесной базе.Акты вандализма зафиксированы по двум адресамОднако вчера ночью по двум адресам — улица Карьерная, 17 и улица Лесная, 26 — были зафиксированы акты вандализма. Неизвестные целенаправленно открутили колеса у новых контейнеров.Как пояснили в городской администрации, без колес контейнер невозможно переместить к мусоровозу. Техника физически не может забрать баки из дворов.Регоператор приостановил вывоз мусора до ремонтаРегиональный оператор ООО «Горкомхоз» официально уведомляет: до момента ремонта мусор вывозиться не будет.В администрации отметили, что страдать от этого будут все жители, включая тех, кто не имеет отношения к порче имущества. По фактам порчи имущества материалы переданы в полицию. Средства, которые будут потрачены на ремонт или замену испорченных баков, — это бюджетные деньги. Каждый такой случай — это кража средств, которые могли пойти на благоустройство, ремонт дорог или освещение дворов.Жителей призывают сообщать о фактах вандализмаЖителей Новоульяновска призывают к ответственности и проявлению сознательности. Если вы видите, как кто-то портит общее имущество, ломает или откручивает детали у баков, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по номеру 112; зафиксировать нарушение на фото или видео; сообщить о факте вандализма в единую диспетчерскую службу.