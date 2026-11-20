Общество 20.11.2026 08:08

Двенадцатого ноября отдел ЗАГС по Чердаклинскому району поздравил с «благодатной» свадьбой Василия Давыдовича и Валентину Михайловну Боровицких. Как отмечают в ведомстве, такой юбилей — 70 лет совместной жизни — встречается редко и потому особенно дорог.Секрет семейного счастьяПо словам сотрудников ЗАГСа, когда слышишь, что супруги прожили вместе 70 лет, это поражает воображение и невольно хочется узнать, в чём их секрет. У семьи Боровицких он, кажется, простой: супруги всегда старались доверять друг другу, поддерживать и всегда знали, что они — одно целое.Большая и дружная семьяСупруги воспитали двух дочерей, помогали растить пятерых внуков, а сегодня радуются семи правнукам.Личные поздравленияСотрудники ЗАГСа навестили юбиляров, чтобы лично передать поздравления и памятные подарки. Во время встречи Василий Давыдович и Валентина Михайловна поделились: самое важное — они вместе преодолевали сложности и шли вперёд.