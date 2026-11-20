Происшествия 20.11.2026 11:27

В Железнодорожном районе Ульяновска произошло возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома на улице Хрустальной. Из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.Обстоятельства происшествияИнцидент случился днем 20 ноября. О происшествии сообщили в МЧС.Эвакуация жильцовВо время пожара из дома были эвакуированы 15 человек.Результаты ликвидацииПо данным МЧС, на текущий момент открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, говорится в сообщении ведомства.