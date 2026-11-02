Бастрыкин взял на контроль дело ульяновской таксистки, сбившей ребенка

Происшествия 02.11.2026 07:16

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах суда по делу о ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка из Ульяновска. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Поводом стало сообщение в эфире федерального телеканала. По данным следствия, в августе местная жительница за рулем такси в состоянии алкогольного опьянения нарушила ПДД и сбила ребенка в пешеходной зоне. Машина была неисправна, но руководство перевозчика не контролировало техническое состояние автопарка.Девочке потребовалась длительная реабилитация, ее родители опасаются, что обвиняемая избежит наказания. Дело направлено в суд.Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления доложить о результатах рассмотрения и провести проверку по доводам из телеэфира. Исполнение на контроле центрального аппарата.