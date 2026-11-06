Более 68% расходов облбюджета на 2027 год направят на социалку

Деньги 06.11.2026 06:55

На социальную сферу в проекте бюджета Ульяновской области на 2027 год заложено более 68% расходов. Об этом сообщили в Заксобрании по итогам заседания комитета по соцполитике 5 ноября. Общий объём доходов — 118,2 млрд рублей: почти 99 млрд составят собственные поступления, свыше 19 млрд — средства из федерального бюджета.На образование предусмотрено около 30,7 млрд рублей — в частности, на ремонт и оснащение 17 школ, обновление четырёх колледжей и детских садов. Расходы на здравоохранение превысят 18 млрд рублей: средства пойдут на лекарства, модернизацию поликлиник, оснащение медцентров и работу перинатального центра. На соцподдержку заложено почти 17 млрд рублей.Депутаты также обсудили финансирование зарплат бюджетников, школьных перевозок и снижение долговой нагрузки региона. Проект бюджета вынесут на ближайшее заседание облпарламента, после чего работу над расходами и поправками продолжат с учётом планового периода 2028–2029 годов.