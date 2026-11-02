Бюджет Ульяновска на 2027 год планируют без дефицита

Власть 02.11.2026 08:49

Администрация Ульяновска представила параметры проекта бюджета на 2027 год и плановый период до 2029-го. В 2027 году доходы и расходы планируются на уровне 13,2 млрд рублей, в 2028-м — 13,88 млрд, в 2029-м — 14,63 млрд. Все три года бюджет предполагается сбалансированным.Верхний предел муниципального долга на начало 2028–2030 годов — около 3,3 млрд рублей. На его обслуживание в 2027 году направят до 641,9 млн рублей, в 2028-м — 630 млн, в 2029-м — 640,8 млн.Дорожный фонд пополнят на 95,3 млн рублей в 2027 году, 96,3 млн — в 2028-м и 101,5 млн — в 2029-м. Резервный фонд в 2027 году составит 242,3 млн рублей, в последующие два года — по 54 млн.Предусмотрены субсидии перевозчикам на погашение задолженности и компенсацию расходов на лизинг автобусов, троллейбусов и трамваев. Окончательно бюджет утвердят после рассмотрения депутатами городской думы.