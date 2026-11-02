Депутаты Заксобрания приняли поправки в бюджет 2026 года

Власть 02.11.2026 07:16

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области единогласно проголосовали за внесение поправок в региональный бюджет на 2026 год. Согласно обновлённым параметрам, доходы казны достигнут 119,1 млрд рублей, расходы — 121,1 млрд рублей, а дефицит составит 2 млрд рублей. Об этом проинформировали в Министерстве финансов региона.В результате перераспределения бюджетных средств 28 млн рублей направят на компенсацию стоимости путёвок в загородные детские лагеря, 51,3 млн рублей — на частичное покрытие родительской платы за детские сады, а ещё 31 млн рублей — на выплаты детям-сиротам. Из дорожного фонда выделят 103,1 млн рублей на развитие и ремонт автомобильных дорог и 102,9 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий и дорожные работы.По информации Минфина, долговая нагрузка области сократится на четыре процентных пункта относительно 2025 года и составит 47,6%. Помимо этого, рыночный долг уменьшится на 1,4 млрд рублей благодаря переносу сроков погашения бюджетного кредита.