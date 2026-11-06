Два человека пострадали в ДТП на трассе «Саранск — Сурское — Ульяновск»

ДТП 06.11.2026 09:35

В Мордовии на трассе «Саранск — Сурское — Ульяновск» произошло ДТП, в котором пострадали оба водителя. Авария случилась на автодороге, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Медицинская помощь потребовалась обоим участникам происшествия — их госпитализировали.Как сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции, инцидент произошёл около 8:00 3 ноября. По предварительным данным, 51-летний мужчина, управлявший «Ладой Калиной», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа Рио» под управлением 56-летнего водителя.В результате столкновения травмы получили оба автомобилиста. Их направили в стационар для оказания необходимой помощи.В настоящее время сотрудники ГАИ Мордовии устанавливают все обстоятельства случившегося в рамках проверки.