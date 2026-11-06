Движение — это жизнь

06.11.2026 07:28

Образ жизни человека напрямую влияет на его самочувствие, особенно в старшем возрасте. О том, насколько важны и полезны занятия спортом, рассказала Надежда Адамова — тренер реабилитационного фитнеса и йоги.Физическая культураНадежда призывает прежде всего разобраться в понятиях: спорт подразумевает высокие изнурительные нагрузки и соревнования. А физическая культура — это образ жизни и здоровье, поэтому она доступна любому возрасту, даже 50+. Здоровье напрямую связано с уровнем активности в нашей жизни, подчеркнула тренер. Сейчас существует большое количество направлений, в которых человек может начать заниматься своим здоровьем с нуля. Польза для организмаКак отметила наша собеседница, возраста, после которого нельзя начать заниматься, не существует — приступить к тренировкам никогда не поздно. Движение — это глоток свежего воздуха для нервной системы, для внутренних органов, для мышечной системы, которая обеспечивает активное долголетие, поясняет эксперт.«У меня на индивидуальных и групповых уроках занимаются женщины 63 года и 70 лет. Многие из них никогда не занимались физической культурой и спортом. Но абсолютно все отмечают улучшение здоровья через движение.»Безопасные занятия 50+Тренер рассказала, что уроки лечебной физической культуры актуальны и безопасны в любом возрасте. Такие занятия проходят с простым оборудованием, которое можно держать дома — самое главное правильно его использовать. Надежда порекомендовала следующие практики:— Занятия йогой по методу Б. К. С. Айенгара — это доступная практика, в которой используется специализированное оборудование, которое помогает человеку постепенно осознавать свое тело.— Пилатес — этот класс поможет настроить дыхание, дать амплитуду движения, которое будет в радость каждому, даже новичку.— Миофасциальный релиз — в буквальном смысле самомассаж специальными роллами и мячами, который точно получится у всех.Дыхательные практикиПо тому, как человек дышит, можно многое сказать о его здоровье, подчеркивает эксперт. Часто наше дыхание поверхностное, что держит нервную систему в напряжении. Можно провести простой тест: в положении сидя, с ровной спиной, положите одну руку на живот, а другую на грудную клетку. Понаблюдайте, какая рука двигается при вдохе. Если та, что на животе, — ваше дыхание полноценное. А если та, что на груди, — ваше дыхание поверхностное. «Выполняя дыхательные упражнения хотя бы 2 минуты в день, можно снять напряжение в шее, поднять иммунитет, улучшить настроение.»Упражнения для старшего поколенияНадежда Адамова поделилась некоторыми упражнениями для самостоятельных занятий:С опорой на стол или стену в положении стоя, сделайте 10–20 подъемов на носки. Это поможет оттоку крови, улучшит мышечный тонус и координацию. В положении сидя на стуле, поднимите руки вверх. Сделайте наклон вперед с касанием руками пола. Затем вернитесь в исходное положение. Упражнение поможет нормализовать давление, включить в работу мышцы спины. Улучшит подвижность тазобедренных суставов и суставов позвоночника. Исходное положение боком к стене на расстоянии 1 шага. Оставляя стопы на месте, развернитесь лицом и корпусом к стене и, опираясь на неё руками, сделайте отжимание. Так 7–10 раз. Потом другой стороной. Упражнение сохранит молодость позвоночника и улучшит пищеварение.Автор: Вероника КрайноваФото: magnific.com