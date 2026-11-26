Общество 26.11.2026 08:56

Томская волонтер Антонина Иванова, координатор сообщества «Так точно 70», готовится к своей 14-й поездке в зону проведения специальной военной операции. За плечами женщины — 13 командировок, в общей сложности два месяца в году она проводит в опасной зоне. О своей работе, риске и личной драме она рассказала КП-Томск.Первая поездка и абрикосы от «Медведя»Дорожную табличку с буквами «ЛНР» Антонина запомнила навсегда: в июне 2024 года она впервые заехала «за ленточку» за рулем УАЗа «Патриота». С тех пор сибирячка не пропустила ни одной раздачи грузов бойцам.Фуры волонтерского сообщества, где Иванова является координатором, отправляются на передовую каждые три месяца. Помощь распределяется по ДНР, ЛНР, Запорожской и Курской областям.Воспоминаний у томички немало. В первую летнюю поездку боец с позывным Медведь, измотанный и не спавший, протянул ей сверток с абрикосами — всю ночь он собирал фрукты в лесополке, чтобы порадовать волонтера. Бывает, бойцы приезжают со сладостями и букетами цветов — лишь бы сделать приятное человеку, который везет из дома необходимое, рискуя собой.От тактических браслетов до координации логистикиЕще несколько лет назад Антонина была просто многодетной мамой и женой, ходила на работу и жила обычной жизнью. После объявления частичной мобилизации она поняла, что должна что-то делать. В соцсетях отыскала группу, основанную в декабре 2022 года волонтером и местным бизнесменом, а в январе 2023-го уже пришла помогать: сначала плели тактические браслеты и изготавливали окопные свечи.Однажды основатель сообщества уехал по делам и оставил женщине ключи от офиса. Явившиеся в отпуска бойцы начали звонить и встречаться — так пошли первые заявки. Позднее к команде присоединились единомышленники из Кривошеинского, Бакчарского и Чаинского районов, сегодня активных участников уже около сотни.Фронт быстро менял запросы: сухой армейский душ перестал требоваться, когда у военных повсеместно появились полевые бани, зато маскировочные сети нужны постоянно. Антонина настолько углубилась в процессы, что стала родным человеком для бойцов — ребята называют томичку Тосей.«У вас есть 20 минут, чтобы выехать»Координация и логистика лежат на Антонине. Накануне каждого отправления она с водителем просчитывает маршрут: выясняет, жива ли трасса, договаривается о времени и точках встреч. Над территориями висят желтые и красные флаги — знак беспилотной опасности, дороги то и дело перекрывают, геолокацию отключают.Однажды на Запорожском направлении боец, которому волонтеры отвезли тепловизор, предупредил: у них есть 20 минут, чтобы выехать, — он попросил командование скорректировать работу РЭБ. Так волонтер с водителем смогли вырваться обратно. За одну раздачу помощь получают от 40 до 70 подразделений, сверх того везут адресные коробки от близких. Однажды плохо подписанную посылку с фото ребенка бойца отыскали уже после отъезда отряда, и логистику пришлось выстраивать заново.Муж на мину, 4 км под дронамиОднажды Антонина отыскала в прифронтовом госпитале собственного мужа, отправившегося на СВО добровольцем вслед за бывшими однополчанами. Осенью в Луганске ее телефон разрывался от звонков с незнакомого номера. Услышав чужой мужской голос, она сбросила вызов, решив, что это мошенники. Оказалось, она не узнала супруга — он говорил сразу после получения ранения.Через два дня женщина уже была в госпитале в Горловке. Выяснилось, что муж наступил на мину. До точки эвакуации он полз 4 км по открытой местности под дронами, а товарищи «вели» его, идя кромкой леса.«Привезти посылку и не найти адресата»Самое страшное для волонтеров, по словам Антонины, — привезти посылку и не найти адресата, узнать, что защитник погиб. Так случилось с земляком Евгением. Когда его сослуживцы приехали на похороны, томичка поклялась у гроба помогать и дальше этому подразделению. Для волонтеров все бойцы — свои парни, выполняющие одни и те же задачи и закрывающие друг другу спины, независимо от того, кто откуда родом.Тяжело женщина пропускает через себя и сообщения о смерти. Она вспоминает, как не стало 18-летнего парня почти сразу после того, как он подал заявку в сообщество. Стойкости ей придает память о том, как воевали в Великую Отечественную войну ее деды. Один пропал без вести 20-летним, и семья до сих пор ищет след родственника.Детские письма и подарок гимназисткеКак и в далекие сороковые, сегодня у бойцов особую нежность вызывают детские письма и рисунки. Их ищут первыми в коробках с вещами и продуктами, носят в кармашках, развешивают в блиндажах, а некоторые послания знают наизусть. Однажды солдаты попросили отыскать написавшую им гимназистку и сделали ей ответный подарок: перечислили деньги, на которые Иванова купила большую мягкую игрушку и вручила девочке перед 23 февраля. Парни прислали видео с благодарностью — об этом узнала вся школа, и написать на фронт захотели все ребята.Символичное событие в День семьиНедавно в семье Ивановых произошло символичное событие: 8 июля, в День семьи, любви и верности, у приемной дочери Антонины родился сын. Об этом активная бабушка узнала в тот момент, когда раздавала грузы в Донецке.Следующая поездка на фронт у томички планируется после Нового года. По традиции, перед тем как уехать в аэропорт ранним утром, женщина поцелует спящих детей и мысленно перекрестит их со словами: «Господи, дай мне возможность обнять их еще».Среди прочего волонтеры повезут много «Карачинской» — наши ребята «за ленточкой» очень ценят такую воду. Говорят, что глотнешь эту минералку — и сразу как будто дома побывал, добавила сибирячка.