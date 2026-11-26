Происшествия 26.11.2026 09:01

В Заволжском районе Ульяновска сотрудники полиции задержали двух женщин, подозреваемых в кражах из магазинов. Одна из них похитила наушники стоимостью более 13 тысяч рублей, другая — куртку дороже 5 тысяч рублей.В дежурную часть полиции обратились работники магазина цифровой и бытовой техники, сообщившие о пропаже наушников. Женщина взяла товар с прилавка в торговом зале, спрятала его в рюкзак и прошла мимо кассы, не оплатив покупку. Полицейские задержали 34-летнюю жительницу Ульяновской области. Похищенные наушники она продала незнакомому человеку.В том же районе была зафиксирована кража куртки стоимостью более 5 тысяч рублей. Девушка зашла в магазин, надела куртку в примерочной и прошла мимо кассы, не заплатив. Полицейские установили личность подозреваемой и задержали её. Украденную куртку она также продала незнакомцу. В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже.