Криминал 26.11.2026 09:01

Ульяновский областной суд вынес приговор 25-летнему жителю Ишеевки Ивану Воронову, признав его виновным в покушении на убийство знакомого. Мужчине назначено наказание в виде шести лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре, новый приговор уже вступил в законную силу.Согласно материалам дела, 30 июля 2026 года в квартире на улице Луговой в Ишеевке Воронов в ходе ссоры нанёс знакомому ножевое ранение в грудь. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Изначально районный суд признал Воронова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Прокуратура обжаловала это решение. Областной суд согласился с доводами надзорного органа, отменил первоначальный приговор и переквалифицировал действия Воронова на покушение на убийство.