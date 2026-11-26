Общество 26.11.2026 09:01

Ульяновские коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за нестабильных погодных условий: оттепель сменяется снегопадами. Мэр Александр Болдакин отметил, что город продолжает активно обрабатывать улицы.На зимнее содержание дорог вышло 40 единиц спецтехники, в том числе 32 комбинированные дорожные машины и 8 тракторов, оснащённых щётками и пескоразбрасывателями. Вручную остановки, спуски, лестницы и подходы к переходам очищали и посыпали шесть бригад — 40 рабочих.За прошедшие сутки против наледи было использовано более 280 тонн материалов: 168 тонн пескосоляной смеси и 115 тонн твёрдого реагента.Отдельное внимание уделяется дорогам и тротуарам у многоквартирных домов, находящихся в управлении УК: мэр взял эту работу под личный контроль.Сегодня глава города проведёт встречу с мастерами и бригадирами «Дорремстроя». На ней подведут итоги летнего дорожно-строительного сезона, обозначат ключевые задачи на зиму и порядок действий при резкой смене погоды, а также решат, что нужно скорректировать в работе.