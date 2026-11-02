Двое ульяновцев получили сроки за вымогательство

Происшествия 02.11.2026 11:30

Двое жителей Ульяновской области получили сроки по делу о вымогательстве 30 тысяч рублей у знакомого. Мелекесский районный суд приговорил 47-летнего Александра Заварихина к двум годам шести месяцам колонии общего режима, а 23-летнего Ильнара Хайретдинова — к трём годам лишения свободы. Об этом проинформировали в областной прокуратуре.Как установил суд, в апреле–мае 2026 года мужчины неоднократно требовали у потерпевшего деньги, применяя к нему физическое насилие — избивая руками и ногами. В ходе оперативных мероприятий обоих задержали. Их признали виновными в вымогательстве с применением насилия, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Приговор вступил в законную силу.