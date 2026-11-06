Где в Ульяновской области трудоустроиться с инвалидностью

Деньги 06.11.2026 11:23

В новом выпуске проекта ulpravda.ru — вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья от работодателей Ульяновской области.Инженер-программист — ООО «СИМБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Ульяновск, проезд Сиреневый, 7а; тел. 8-929-795-60-16). Зарплата: 100 000–150 000 ₽. Среднее профобразование, стаж от года; знание методов проектирования баз данных и программных интерфейсов, принципов построения архитектуры ПО; готовность разрабатывать и согласовывать архитектуру ПО, проектировать структуры данных и базы данных.Программист 1С — ООО «МСМ» (Ульяновск, Московское шоссе, 24в; тел. 8-996-219-66-28). Зарплата: 100 000–150 000 ₽. Опыт с 1С от двух лет (УТ 11, ЗУП обязательно); умение решать нестандартные задачи, администрировать и обновлять 1С, дорабатывать конфигурации, писать отчёты и обработки.Системный администратор — ООО «УЗГА-Инжиниринг» (Чердаклинский район, площадь Аэропортовая; тел. 8-927-633-02-77). Зарплата: 70 916–85 099 ₽. Высшее техническое образование, опыт от трёх лет; настройка и монтаж ЛВС, ремонт техники, установка ПО и ОС, поддержка пользователей, резервное копирование.Ведущий конструктор — Сенгилеевский филиал АО «Цемрос» (пос. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5а; тел. 8-927-824-96-85). Зарплата: 89 300–111 625 ₽. Высшее образование (бакалавриат), знание технологии строительного производства и нормативов, опыт руководства УКС, умение читать чертежи; разработка проектной и конструкторской документации. Инвалидность по нарушениям функций опорно-двигательного аппарата.Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования — филиал АО «Ил» — Авиастар (Ульяновск, проспект Антонова, 1; тел. 8 (8422) 28-15-77), 9 вакансий. Зарплата: от 104 100 ₽. Среднее профобразование, 6-й разряд; знание устройства двигателей, трансформаторов, коммутационной аппаратуры, умение читать схемы; ремонт, монтаж, наладка и обслуживание электрооборудования.Оператор станков с ПУ — ульяновский филиал АО «Аэрокомпозит» (Ульяновск, проспект Антонова, здание 1; тел. 8-937-032-46-33), 5 вакансий. Зарплата: 103 900–146 300 ₽. Среднее профобразование, знание металлорежущего инструмента, опыт работы на фрезерном станке; работа на пятикоординатном обрабатывающем центре.Техник по ремонту и обслуживанию оборудования и сетей — ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (Ульяновск, ул. Генерал-лейтенанта Баданова, 1; тел. 8-917-618-30-57), 3 вакансии для слабослышащих и слабовидящих. Зарплата: от 92 000 ₽. Среднее профобразование, опыт от трёх лет, уверенный ПК-пользователь, допуск к работе на высоте, знание инженерных систем; контроль и обслуживание энергооборудования, устранение аварий, ведение документации.Менеджер маркетплейсов — ООО УППК «ПЕРФЕКТ-2» (Ульяновск, ул. Уютная, 14, офис 1; тел. 8-964-855-29-68), 5 вакансий. Зарплата: от 78 000 ₽. Высшее образование, опыт от трёх лет; полный цикл продаж на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress — от регистрации магазина и карточек товаров до рекламы и работы с отзывами.Охранник — ООО ЧОО «ГРОМ ТЛТ» (Димитровград, ул. Промышленная, 43, офис 25; тел. 8-962-613-52-38). Зарплата: от 30 000 ₽. Среднее профобразование, опыт от года, справка 002ЧО/у и удостоверение частного охранника; охрана зданий, общественного порядка и территории.Зоотехник — ООО «АГРО-Н» (Новоспасский район, с. Троицкий Сунгур, ул. Советская, 153; тел. 8-927-982-77-90). Зарплата: от 33 000 ₽. Среднее профобразование, опыт от года; контроль условий содержания животных, отбор особей на продажу, убой или размножение, контроль стандартов породы.