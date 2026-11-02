Ипотека съедает почти половину доходов работающей семьи в Ульяновске

Деньги 02.11.2026 07:16

В Ульяновской области средний платёж по ипотеке — 56,2 тыс. рублей, это 43,4% дохода семьи с двумя работающими. Регион занял 45-е место в рейтинге РИА Новости. Средний кредит — 3,6 млн рублей. Нагрузка выше среднероссийской (38%), разница — 5,4 п.п.Минимальная нагрузка — на Чукотке (20,1%), далее Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Замыкают рейтинг Дагестан (90%) и Калмыкия (82%).По России нагрузка за год снизилась с 49% до 38%: если в 2025 году выплаты превышали половину двух зарплат в 60 регионах, то в 2026-м — лишь в 16. Причины — рост зарплат, небольшое снижение ставок и уменьшение кредитов. Рейтинг основан на фактических платежах и зарплатах после НДФЛ (кредиты за август 2026-го, доходы за август 2025 — июль 2026).