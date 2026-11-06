IT-компаниям в Ульяновской области продлят льготы

Общество 06.11.2026 06:38

На сайте правительства Ульяновской области представлен законопроект, продлевающий период действия пониженных ставок по налогу, уплачиваемому в рамках упрощённой системы налогообложения, для ИТ-компаний и социальных предприятий. Документом предлагается установить ставку 8% для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и имеющих государственную аккредитацию.Обязательным условием для применения льготы является доля доходов от деятельности по кодам ОКВЭД 62 и 63.11.1 не менее 70% в общем объёме доходов от реализации товаров, работ и услуг. Действие данной нормы планируется ограничить 2027 годом. Помимо этого, проект предусматривает сокращение периода применения ряда льгот для впервые зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей — воспользоваться ими можно будет только в налоговом периоде регистрации. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.