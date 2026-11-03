Как будут работать больницы Ульяновской области в ноябрьские праздники

Медицина 03.11.2026 05:50

Праздничный выходной не оставит жителей региона без медицинской помощи. Региональное ведомство здравоохранения обнародовало график работы больниц и поликлиник на ноябрьские торжества.Приём в День народного единства пройдёт по обычному расписаниюПо информации ульяновского профильного министерства, 4 ноября, когда страна отмечает День народного единства, учреждения здравоохранения области откроют двери как в любой будний день. С утра до трёх часов дня (8:00–15:00) в поликлиниках заступят на смену участковые доктора, к ним же присоединятся подразделения неотложки.Льготные рецепты: где получить препаратыВ государственные аптечные точки Ульяновской области в праздничный день тоже можно заглянуть из них выдаются лекарства по льготным программам.Дежурный штаб на связиСледить за тем, чтобы помощь в торжественные дни доходила до каждого пациента, будет центр медицины катастроф: он берёт на себя координацию всех задействованных служб.С дополнительными вопросами ульяновцам советуют обращаться напрямую в областное министерство телефон для связи: (8422) 42-29-03.