Как и где ульяновцам получить кредит с господдержкой

Деньги 05.11.2026 08:51

В России действует программа «Семейная ипотека» с господдержкой. С 1 октября 2026 года вступили в силу новые правила: ставка, максимальная сумма кредита и срок субсидирования теперь зависят от количества детей и региона проживания.Ключевые изменения:Льготный период субсидирования ограничен 15 годами. После этого ставка может вырасти не более чем на 4 п.п., но не выше ключевой ставки плюс 3 п.п. (для ИЖС — плюс 3,5 п.п.).Банки обязаны заранее информировать заемщиков о возможном росте платежей после 15 лет.Льготную ипотеку предоставляют 66 банков-участников.Прием заявок — в офисах и на сайте.Ставка — от 2% годовых.Максимальная сумма — 10 млн рублей.Первоначальный взнос — от 20,1%.Целевая аудитория — семьи, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.Предпочтения заемщиков: «Вторичку» по программе в регионе можно купить только в Барыше, Инзе, Новоульяновске и Сенгилее (до 31 декабря 2026 года). Поэтому популярнее первичный рынок и ИЖС.В сентябре общероссийские выдачи ипотеки составили около 600 млрд рублей (+60% к августу), доля семейной ипотеки — около 64%. По словам Сергея Бабина (ВТБ), сентябрьский результат, вероятно, станет максимумом года.