Какие продукты в Ульяновской области дешевле всего

Общество 04.11.2026 08:02

Ульяновская область почти месяц сохраняет лидерство в России по самой низкой цене на белокочанную капусту и подсолнечное масло. Об этом информирует региональное Министерство сельского хозяйства. Помимо этого, регион занимает первое место по доступности бананов.В мониторинге принимают участие 85 субъектов Российской Федерации. Среди них Ульяновская область оказалась на второй позиции по стоимости охлаждённой и замороженной курицы, а также на третьей — по цене свежих огурцов.По большинству отслеживаемых товарных позиций — 34 из 44 — регион входит в топ-20. Точные средние цены в рублях в ведомстве не приводят.