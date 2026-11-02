«Кухня здоровья» собрала семьи Нового Города

Культура 02.11.2026 13:06

В Заволжском районе Ульяновска в ТЦ «Гранд» прошел грандиозный праздник. Медиахолдинг «Мозаика» 31 октября провел для ульяновцев семейный Гастро-квест «Кухня здоровья».31 октября в ТЦ «Гранд» в Новом Городе прошел большой семейный гастро-квест «Кухня здоровья», организованный медиахолдингом «Мозаика» совместно с торговым центром. На несколько часов площадка превратилась в настоящий семейный праздник — с ароматным пловом и шашлыком, домашней выпечкой, мастер-классами, консультациями врачей, конкурсами, музыкой и подарками.От мала до великаС самого начала стало понятно: формат попал точно в цель. Гостей было много, причем приходили целыми семьями — с детьми, родителями, бабушками и дедушками. Кто-то шел сразу на дегустации, кто-то отправлялся проходить квест, другие задерживались у мастер-классов и площадок партнеров. В результате праздник получился не формальным мероприятием «для галочки», а живым пространством, где постоянно что-то происходило.Организаторы отказались от привычной схемы с длинной программой, которую нужно смотреть строго по расписанию. Каждый участник получал маршрутный лист и мог самостоятельно выбирать порядок прохождения площадок, собирать штампы и затем участвовать в беспроигрышной лотерее. Такой свободный формат позволил избежать скучного ожидания и сделал самих гостей полноценными участниками события.Площадки, покорившие всехОдной из самых заметных площадок стал «Мясной поединок». На улице команды готовили шашлык и плов, а гости могли пробовать блюда и выбирать своих фаворитов. Внутри ТЦ работал семейный маркет «Мамина выпечка», где свои торты, пироги и другие угощения представили как профессиональные пекарни и кондитерские, так и домашние мастера.Большой ажиотаж вызвал мастер-класс по приготовлению комбучи. Этот вкусный и полезный напиток набирает большую популярность. На празднике гости могли приготовить напиток с разными вкусами своими руками.Но «Кухня здоровья» была не только про еду. На «Посту здоровья» гостей консультировали специалисты, проходили оздоровительные активности, а на сцене в течение дня выступали участники проекта «Молодые таланты». Получился тот самый формат, где развлечения, семейный отдых и полезная информация не спорили друг с другом, а дополняли общую программу.Праздничную атмосферу в течение дня поддерживали и юные артисты. Перед гостями выступили учащиеся хореографического отделения ДШИ №10 — творческий проект «Созерцатели» под руководством Ольги Митрошиной, концертмейстер Мария Буравлева. В репертуаре коллектива — русские и национальные танцы. Юные артисты регулярно участвуют в городских фестивалях и становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов в Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде и Минске.Выбор за гостямиОдной из самых ярких частей гастро-квеста стал конкурс поваров. Выбрать лучших оказалось непросто: мнения членов жюри по поводу шашлыка и плова разделились, настолько достойными получились блюда участников.Игорь Чекеряк, «Просто вкусно», получил номинацию «Высший мясной пилотаж» — жюри отметило сочность мяса, точную прожарку, структуру и аромат шашлыка.Алина Ильмендеева, «Халяль», стала обладательницей номинации «Эталон кулинарного мастерства». Покорил судей не только вкус и баланс специй, но и изысканная подача: плов, шашлык, грибы и свежая зелень превратились в полноценную гастрономическую композицию.В конкурсе кондитеров и пекарей свои работы представили профессионалы, студенты и любители. Кондитерская фабрика «Полинка» получила номинацию «Шедевр кондитерского искусства», Елена Веселина удивила гостей донат-кейком и тортом-батончиком XXL, а курник Петра Скворцова с многослойной начинкой настолько понравился гостям, что после конкурса появились желающие заказать его уже для собственного праздника.Самым молодым участником среди любителей стал 14-летний Иван Савельев. Восьмиклассник увлекается кулинарией и самостоятельно готовит любые блюда — от блинов до тортов и пирогов. На конкурс Иван принес пирог с розой и в итоге стал настоящим народным любимчиком.- Я начал заниматься выпечкой примерно с десяти лет. Сначала меня учила мама, потом я стал готовить сам: сначала блины, потом торты и пироги. Готовлю в основном для семьи и гостей. Мне это нравится, и дальше я тоже хочу развиваться в этом направлении, - поделился Иван.Особую атмосферу в течение дня создавали артисты МБУК «Руслан». Для гостей выступили хор ветеранов «Вдохновение» под руководством Надежды Масякиной, народный коллектив ансамбль русской песни «Симбиряночка» под руководством Александра Чурбанова и вокальный коллектив «Камертон», руководитель Мария Сахнова, концертмейстер Александр Чурбанов. Отдельная благодарность за поддержку праздника — директору МБУК «Руслан» Оксане Владимировне Солнцевой.На сцене выступили и учащиеся хореографического отделения ДШИ №10 — творческий проект «Созерцатели» под руководством Ольги Митрошиной. Завершила музыкальную программу Натали Большак, которая когда-то работала в медиахолдинге «Мозаика» и мечтала стать певицей. В этот день ее мечта буквально вышла на сцену нашего праздника.Отдельного внимания заслуживает еще одна деталь, которая помогла создать единый стиль гастро-квеста. Повара выступали в фирменных фартуках, изготовленных специально для мероприятия. Их сшили мастера производственного обучения ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» Елена Ильдаровна Шумега и Юлия Анатольевна Борисова, а преподаватель Виктория Владимировна Кашицына занималась нанесением фирменного логотипа.Сила в кооперации«Мозаика» смогла объединить на одной площадке бизнес, мастеров, врачей, артистов и семьи с детьми. Одни пришли показать свое мастерство, другие — попробовать новое, третьи — просто хорошо провести время вместе с близкими. Именно из этого и сложилась атмосфера настоящего городского праздника.Провести такое масштабное мероприятие было бы невозможно без партнеров. Особая благодарность — ТЦ «Гранд», который предоставил площадку и помог воплотить большую программу гастро-квеста.Кондитерская фабрика «Полинка» представила конкурсный торт, подготовила десерты для дегустации и подарки. Санаторий «Итиль» предоставил сертификаты для розыгрыша. «Империя сумок» и «Империя кондитера» подготовили одни из самых ценных подарков для участников и победителей. Подарки конкурсантам предоставила и пекарня «От Марка».Гости получили билеты от «Синема Парка», а приятным культурным подарком стали билеты на концерты Ульяновской филармонии, предоставленные ОГАУК «Ленинский мемориал».Сразу девять сертификатов подготовила «Прачечная самообслуживания» в ТЦ «Гранд». Семейный магазин «Магнит» предоставил подарки для розыгрыша, а давний партнер «Мозаики» — минеральная вода «Ульянка» — позаботился о гостях праздника.К проекту также присоединился партнер «Винтаж».В «Оптике Beauty» гости праздника могли получить консультацию специалистов. А возможность проверить зрение остается и после мероприятия: по промокоду «КВЕСТ» это можно сделать бесплатно в «Оптике Beauty» на первом этаже ТЦ «Гранд».Подарки, сертификаты и билеты получили и гости, и участники конкурсов. Самые ценные призы предоставили «Империя кондитера», «Империя сумок», «Прачечная самообслуживания», санаторий «Итиль» и пекарня «От Марка».Гастро-квест закончился, но эмоции, фотографии и новые знакомства остались. Для команды «Мозаики» этот праздник еще раз показал: когда объединяются жители, предприниматели, творческие коллективы и социальные партнеры, можно создать действительно большое событие для города.